Piaskun się wkurzył. Wystawa Kuby Konarzewskiego

Do 5 września br. w galerii CK kina Goplana w Połczynie-Zdroju można oglądać wystawę fotografii i kostiumów pt. „Piaskun. Ludzie obudźcie się” autorstwa Kuby Konarzewskiego.

Wystawa „Piaskun. Ludzie obudźcie się” to część szerszego projektu teatralno-plastycznego, który powstał na przełomie ostatniego roku. Autor Kuba Konarzewski wyreżyserował sztukę, stworzył kostiumy, jak również cykl obrazów tworzący artystyczną narrację komentującą naszą współczesność.

– Prace stylistyką nawiązują do naszych słowiańskich korzeni i dotyczą fundamentalnych wartości. Pisząc tę sztukę – jak zauważa Kuba Konarzewski – chciałem oprzeć się na mitologii słowiańskiej, pokazać siedem grzechów, które tutaj są i jakby takie powstanie świata, czyli jest Bóg, jest diabeł, powstaje świat (…). Potem są poszczególne grzechy, te grzechy zmieniają ludzi. Doprowadzają w końcu aż do rozlewu krwi, dzieje się wojna. Niestety, życie pokazało, że może być tak również w świecie rzeczywistym (…).

Autor podczas otwarcia wystawy nawiązał do fabuły wyreżyserowanego spektaklu, mówiąc: „Cała sytuacja, w tej mojej wymyślonej bajce (…) zaszła tak daleko, że świat zszedł na psy. Ludzie okazali się źli, niedobrzy, mieli same wady. Kościół nazywa to grzechami. Doprowadzili do tego, że ludzie są sobie wrogami, że liczą się tylko pieniądze, że wszyscy są poróżnieni, że nie ma żadnych punktów odniesienia, dobra, zła. Jest tylko tak jak jest. I Piaskun się wkurzył i w ostatniej scenie zamiast ten sen rozdawać, przyczepił sobie dzwoneczki i zawołał: ludzie, obudźcie się i o tym jest ta dzisiejsza wystawa”.

Kuba Konarzewski to artysta plastyk, scenograf, kostiumolog, stylista i fotograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Przez lata związany z warszawskimi teatrami. Obecnie mieszkaniec Gminy Połczyn-Zdrój. Właściciel pensjonatu „Stacja Toporzyk” zlokalizowanego w sercu Szwajcarii Połczyńskiej, czyli w Toporzyku. Organizator plenerów artystycznych.

(reg)