Paweł Domagała wystąpi w Policach. Jeszcze w tym miesiącu

Paweł Domagała to człowiek sceny - gra w filmach i spektaklach teatralnych, koncertuje, wydaje płyty muzyczne, pisze teksty piosenek i monologów kabaretowych, podkłada głos w filmach animowanych. Artysta wystąpi 23 września na scenie polickiego Miejskiego Ośrodka Kultury o godz. 19.

Paweł Domagała ma swoim koncie trzy albumy studyjne. Trzy lata temu wylansował hit pt. „Weź nie pytaj”. O tej piosence tak artysta mówił w wywiadzie dla "Kuriera Szczecińskiego": "Popularność „Weź nie pytaj” dotarła do mnie ze sporym opóźnieniem. Wtedy rodziła mi się córka i byłem tym oraz całą logistyką życia codziennego całkowicie pochłonięty. Ta popularność to był miły prezent, ale mam też do niej dystans. Podobały mi się niektóre, bardzo pomysłowe parodie czy covery „Weź nie pytaj”. Nie ukrywam, że powodzenie mojej muzyki dało mi artystyczną wolność – mogę dokonywać innych wyborów i w filmie grać tylko to, co chcę".

Najnowszy film, w jakim zagrał artysta, nosi tytuł „Na chwilę, na zawsze” - premiera wkrótce się odbędzie. Aktor wcieli się tu w rolę Borysa, byłego rockmena, kiedyś bardzo popularnego, dziś zajmującego się wyciąganiem z dołka trudnej młodzieży. Reżyserem opowieści jest Piotr Trzaskalski (“Edi”, “Mój rower”), a pomysłodawcą filmu i współautorem scenariusza - Paweł Domagała. W filmie znalazły się też piosenki Pawła Domagały i Łukasza Borowieckiego.

Bilety na policki koncert można kupić na stronie ośrodka kultury: www.mokpolice.pl

