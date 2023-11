Oto najnowsze dziecko Tomasza Karolaka. Czeka zaproszenie

Fot. materiały organizatora

„50 i co?” to najnowsze dziecko i autorski show Tomasza Karolaka, który jest podsumowaniem jego dotychczasowej drogi jako aktora, ale również muzyka i wokalisty. Rockowo gadany stand-up muzyczny będzie można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Mamy bilety dla naszych Czytelników.

Bogate życie artystyczne skłoniło artystę do podzielenia się ze światem jego przeżyciami. Cięty a zarazem inteligentny i pozbawiony skrupułów rockowy język Tomka, wprowadzi widzów w świat show-biznesu, jaki nie jest szerzej znany. Stand-up ubarwiony będzie rockowymi piosenkami śpiewanymi przez Tomka na żywo. Są to utwory, które towarzyszą mu w jego drodze artystycznej do dziś.

Wydarzenie rozpocznie się o g. 19 w niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie . Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.przeclaw . Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (24 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.