Festiwal muzyki organowej i kameralnej. Wyjątkowe koncerty w Kamieniu Pomorskim

Daniel Prajzner przed rozpoczęciem koncertu Fot. Daniel MICHALAK

Od 23 czerwca do 25 sierpnia twa 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, będący najstarszym tego typu wydarzeniem muzycznym na Pomorzu Zachodnim, któremu od początku towarzyszy „Kurier Szczeciński”.

W tym roku na festiwal złoży się jedenaście koncertów, których wykonawcy i repertuar wskazują na wysoki poziom, nad którym od wielu lat czuwają festiwalowi dyrektorzy – prof. Józef Serafin (dyrektor artystyczny) i prof. Eugeniusz Kus (dyrektor programowy).

59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczął się w zeszły piątek, 23 czerwca. Podczas koncertu inauguracyjnego w wypełnionej publicznością kamieńskiej katedrze swój kunszt muzyczny zaprezentowali – wirtuoz organów Daniel Prajzner oraz uznany zespół chóralny The Zielinski Singers ze Stanów Zjednoczonych.

Koncert, jak zawsze, rozpoczął się częścią organową, choć tym razem bez Jana Sebastiana Bacha. Za kontuarem barokowego króla instrumentów kamieńskiej katedry zasiadł dr hab. Daniel Prajzner z Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Artysta jest absolwentem tej uczelni, gdzie kształcił się pod kierunkiem uznanej organistki prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy oraz klasy organów wybitnego holenderskiego organisty prof. Pietera van Dijka w konserwatorium muzycznym w Amsterdamie. Swe umiejętności doskonalił także na kursach mistrzowskich znanych krajowych i zagranicznych wirtuozów. Jest laureatem wielu międzynarodowych koncertów organowych. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, oprócz macierzystej uczelni także w reaktywowanej w 2018 r. Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu, gdzie jest prezesem zarządu. Koncertuje w kraju i za granicą. W Kamieniu Pomorskim zadebiutował w 2009 r. Podczas koncertu zaprezentował utwory mistrzów od baroku po współczesność, którymi byli: Johann Ludwig Krebs, Georg Boehm, Siegried Karg-Elert, Zsolt Gardonyi i Adolf Friedrich Hesse, za których wykonanie był długo oklaskiwany przez publiczność.

Dwie części kameralne piątkowego koncertu inauguracyjnego należały do chóru The Zielinski Singers oraz jego założyciela i dyrygenta Richarda Zielinskiego. Artysta jest dobrze znany na Pomorzu Zachodnim. W latach 2003-2005 był dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej im. Jana Szyrockiego. Sprawował również funkcje dyrektora artystycznego i głównego dyrygenta Międzynarodowej Akademii Chóralnej „In terra pax” oraz Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. W 2018 r. został dyrektorem artystycznym i dyrygentem oraz jurorem Festiwalu Chóralnego „Legnica Cantat”. Obecnie jest także dyrektorem artystycznym i dyrygentem filharmonii w Norman w USA. The Zielinski Singers tworzą profesjonalni muzycy, w których repertuarze znajduje się muzyka od czasów baroku po współczesną żywiołowo oklaskiwana przez publiczność. Zespół po raz pierwszy wystąpił na kamieńskim festiwalu w 2018 r. podczas specjalnego koncertu dodatkowego. Został wtedy entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy. Podobnie było w zeszły piątek, kiedy oklaskom nie było niemal końca i zachęciły one artystów do bisowania.

Festiwalowe koncerty odbywają się w każdy piątek w kamieńskiej katedrze o g. 19.

