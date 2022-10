Opowieść o polskim okręcie podwodnym

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca „Rio de Janeiro”. Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. To co wydarzy się w kolejnych dniach, przejdzie do historii i napisze legendę najsłynniejszego z polskich okrętów.

O tym opowiada film „Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławuta. Obejrzymy go w szczecińskim kinie „Pionier”. W sobotę i niedzielę – o g. 17.30

(as)