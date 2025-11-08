Opowieść o charyzmatycznej artystce. Kora drapieżna, Kora liryczna

„Kora – dziecko słońca” – ten spektakl będziemy mogli zobaczyć w Teatrze Polskim w sobotę i niedzielę o g. 16

Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon – raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show-biznesie.

W tytułowej roli wystąpi w spektaklu Adrianna Szymańska, a na scenie partnerować jej będą muzycy: Krzysztof Baranowski i Łukasz Wons.

(as)

