Piątek, 12 września 2025 r. 
Wieczna hipiska, rockowa poetka

Data publikacji: 12 września 2025 r. 22:34
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 22:34
Wieczna hipiska, rockowa poetka
Teatr Polski w Szczecinie w sobotę i niedzielę o g. 16 zaprasza na monodram Adriany Szymańskiej „Kora – dziecko słońca”.

Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon – raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show-biznesie.

Kora zmarła w 2018 roku.

