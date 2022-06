Ona miała wpływ na to, jak wygląda Szczecin. Nowa wystawa w muzeum

Po kilku miesiącach zamknięcia, we wtorek (28 czerwca) wreszcie został otwarty oddział Muzeum Narodowego przy ulicy Mściwoja. To nie koniec dobrych wiadomości. Otóż można się tu wybrać na nową wystawę czasową pt. "Wymyślając miasto na nowo. Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka". We wtorek odbył się wernisaż tej ekspozycji.

Helena Kurcyusz, należąc do nielicznego grona osób mających duży wpływ na urbanistyczny kształt Szczecina i wielu innych miejscowości na Pomorzu Zachodnim, jednocześnie odegrała ogromną rolę kulturotwórczą, angażując się w życie kulturalne i artystyczne regionu, inicjując m. in. powstanie Klubu „13 Muz”.

W roku 1946 zajmowała się inwentaryzacją i ratowaniem zabytków Szczecina. To ona w Zamku Książąt Pomorskich odkryła krypty z sarkofagami książąt pomorskich. Jest autorką nazw wielu ulic Szczecina, m.in. Bohaterów Warszawy czy Ku Słońcu.

W najbliższą sobotę (2 lipca) warto się wybrać, w samo południe, na spacer kuratorski po wspomnianej wystawie, który poprowadzi dr Anna Lew-Machniak.

(MON)