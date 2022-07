Olga Bończyk w Karnicach, Rafał Kmita w Janowie. Mamy bilety do wygrania!

Teatr IMPRO, który działa w Janowie koło Rewala zaprasza wczasowiczów na piątkowy i sobotni (oba o godz. 18.45) recital polskiej aktorki teatralnej i filmowej, wokalistki Olgi Bończyk.

Olga Bończyk wykona utwory filmowe takie jak: „Cabaret”, „New York” i „Paroles, paroles”, a także niezapomniane przeboje polskiej piosenki: „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Remedium”, „Jego portret” i „Kasztany”. Zajrzymy też do „Kabaretu Starszych Panów”, którego muzą była eteryczna Kalina Jędrusik. Artystka zaśpiewa także kilka piosenek z ostatniej płyty „Piąta Rano”. Występy odbędą się w Karnicach w Teatrze Małomiasteczkowym przy ul. Osiedlowej 18.

W sobotę w Janowie odbędzie się stand-up Rafała Kmity. Grupa komików skupionych wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity to chłopak z osiedla, dziewczyna pełna miłości, komik z wieloletnim stażem i wiele innych postaci, które spotkały po drodze Rafała. On z nimi pogadał, wypił herbatę, a później dał każdemu mikrofon. Oni ruszyli dalej i jeżdżą po całej Polsce. Każdy mówi co innego i warto go posłuchać.

MK

Bilety do wygrania!

Mamy dwa podwójne zaproszenia na spektakle – po jednym na piątkowy (Olgi Bończyk) i sobotni (Rafała Kmity). Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.spektakl. Na SMS-y czekamy tylko 8 lipca. Zaproszenie na piątkowy spektakl otrzyma osoba, które najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12, natomiast na sobotni – osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13 Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.