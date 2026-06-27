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Odsłaniając ciemne strony. Co się kryje za pozorami

Data publikacji: 27 czerwca 2026 r. 09:16
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2026 r. 09:16
Odsłaniając ciemne strony. Co się kryje za pozorami
 

Kino „Pionier” w Szczecinie wyświetla francuski film „Guru” – w sobotę i niedzielę o g. 14.30.

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Matt Vasseur to odnoszący sukcesy, charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. Dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów, jest osobą, która inspiruje innych. Jednak, gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony, kryjące się za jego pozornie idealnym życiem.

(as)

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