Kobieta wytrącona z równowagi w kinie „Pionier”

Propozycja szczecińskiego kina „Pionier” na ten weekend to hiszpański dramat zatytułowany „Dźwięki miłości”.

Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, poruszająca i przepełniona ciepłem opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie.

„Dźwięki miłości” to opowieść o ludzkiej bliskości, zrozumieniu i sile uczuć. To film, który podobnie jak „Sztuka pięknego życia”, „W kręgu miłości” czy „Sound of Metal”, opowiada o miłości. która przekracza bariery, o potrzebie bycia z drugą osobą i o wyzwaniach, którym musimy sprostać. Porusza do głębi, oddziałuje na nas długo po zakończeniu seansu, ale też sprawia, że wychodząc z kina, zostajemy z nadzieją i ciepłem w sercach.

Ida Marszałek na portalu „Zwierciadło” napisała: „”Dźwięki miłości” wpisują się w popularny ostatnio nurt filmów, w których macierzyństwo wytrąca kobietę z równowagi. Tak jak w „Zgiń kochanie” Lynne Ramsay, nowy człowiek narusza rodzinną tkankę. Podobnie jak w „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” Mary Bronstein, dziecko wymusza ustępstwa dalekie od strefy komfortu. Wyjątkowość filmu Libertad polega na tym, że utożsami się z nim każda mama, a jednocześnie jego perspektywa jest unikalna. Wpisuje głuchą bohaterkę w historię, która nie ma nic wspólnego z jej przypadłością, zaznaczając przy tym odrębność jej doświadczeń. Jeden z najcięższych momentów w filmie to scena porodu. Dezorientujący i chaotyczny dla każdej kobiety, dla Ángeli staje się prawdziwą torturą. Bez lekarki, którą jest w stanie zrozumieć, bez wsparcia partnera, który zostaje odciągnięty od jej łóżka, bez komunikacji z mówiącymi jedna przez drugą pielęgniarkami, bohaterce pozostaje samotność i strach. Nigdy w życiu nie była tak bezbronna. A to dopiero początek bycia mamą”.

Film zobaczymy w piątek o g. 17.30, w sobotę o g. 16 i w niedzielę o g. 16.45.

(as)

