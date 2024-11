Od wódki w SPATiFie do Hollywood

Fot. Piotr NYKOWSKI

Teatr Mały w Szczecinie wraca ze spektaklem „kalifornia nieśmiertelni”. To niezwykła, oparta na faktach opowieść o polskich celebrytach lat 60-tych. Bohaterowie: Polański, Komeda, Hłasko i inni. Historie prawie niemożliwe – od wódki w SPATiFie do Hollywood, od marzeń o karierze muzycznej do okrutnej zbrodni, od Indian Hopi do dzieci- kwiatów. Udokumentowaną baśń opowie jeden aktor: Maciej Litkowski. Spektakl wyreżyserował Szymon Kaczmarek.

W piątek sztuka grana jest g. 19, w sobotę i i niedzielę - o g. 17.

(as)