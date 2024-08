"Obcy: Romulus". Wraca monstrum

Fot. mat. dystrybutora

W ten weekend na ekrany polskich multipleksów wchodzi kolejny filmu z cyklu "Obcy", a mianowicie "Obcy: Romulus".

Najnowszy obraz powraca do korzeni znanej serii. Podczas przeszukiwania zakamarków opuszczonej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów kosmosu staje twarzą w twarz z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie.

A wszystko zaczęło się od arcydzieła Ridleya Scotta - "Obcego - Ósmego pasażera Nostromo" z 1979, w którym dzielna Ripley grana przez Sigourney Weaver toczyła walkę z krwiożerczym monstrum w międzygwiezdnej pustce. Był to ogromny sukces artystyczny i komercyjny, Obcy na stałe wszedł do światowej popkultury, potem pojawił się w komiksach, grach planszowych, grach komputerowych, na koszulkach.

Kolejny film, "Obcy - decydujące starcie", stworzył James Cameron w roku 1986. Trzecią część, sześć lat później, nakręcił David Fincher, który potem przeskoczył do reżyserskiej ekstraklasy, tworząc filmy takie jak "Siedem" czy "Fight Club". "Obcy: Przebudzenie" to rok 1997. To dzieło Jeana-Pierre'a Jeuneta.

W XXI wieku Ridley Scott powrócił do swojego filmowego dziecka i nakręcił dwa filmy, których akcja toczyła się przed zdarzeniami przedstawionymi w "Ósmym pasażerze Nostromo". To "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze".

(as)