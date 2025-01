O Narodowych Siłach Zbrojnych. Promocja nowej książki

W piątek o g. 17 w Fundacji Małych Stópek przy ul. Św. Ducha 9 w Szczecinie rozpocznie się promocja książki Łukasza Suchanowskiego "Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych Pomorza Środkowego".

Narodowe Siły Zbrojne to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego, utworzona we wrześniu 1942 r., do której w jej szczytowym okresie rozwoju należało około 75 tysięcy ludzi. NSZ były trzecią co do wielkości formacją zbrojną polskiego podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej, po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich. Piątkowemu wydarzeniu będzie towarzyszył występ muzyczny Agaty Jaranowskiej.

