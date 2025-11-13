Nowa wystawa w Muzeum Narodowym. Wyobraźnia jako pole działania

Fot. materiały organizatora

„We can’t build what we can’t imagine” to wystawa, która zaprezentowana zostanie w czwartek 13 listopada o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Staromłyńskiej.

Jest to międzynarodowy projekt artystyczny, łączący artystów z Polski, Czech i Ukrainy, zaproszonych do wspólnej refleksji nad tym, jak sztuka może otwierać nowe wizje przyszłości w czasie kryzysów – społecznych, politycznych, ekologicznych i egzystencjalnych. Zobaczymy prace m.in. takich artystów, jak: Jędrzej Bednarski, Filip Čapek, Aneta Grzeszykowska, Kacper Janowski, Blanka Kirchner, Myroslava Kozlova. Wystawa będzie dostępna do 1 lutego 2026 r.

