Kto otrzyma nagrodę Jantar. Piecioro nominowych

Nagroda przyznawana jest za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych. Fot. Agata JANKOWSKA

Zakończyła się szósta edycja konkursu o Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jantar, do której zgłoszono 27 książek opublikowanych w 2024 roku. Werdyktem jury wyróżniono 5 pozycji, wśród których jest laureat konkursu. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali, która odbędzie się 29 listopada.

Nagroda przyznawana jest corocznie, począwszy od 2020 roku, za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych. Obejmuje pozycje bez podziałów gatunkowych: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich. Laureat otrzymuje statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Na liście zgłoszeń VI edycji konkursu znalazło się 27 książek, spośród których wyłoniona została finałowa piątka. Wyboru najciekawszych publikacji regionu wydanych w 2024 roku dokonało jury w składzie: prof. US Piotr Krupiński, dr Anna Łozowska-Patynowska, prof. Tomasz Mizerkiewicz, Artur Daniel Liskowacki i Kinga Konieczny. Wyniki zostały ogłoszone przez Annę Bańkowską członkinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wiceprzewodniczącego jury Piotra Krupińskiego, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 3 listopada w Książnicy Pomorskiej.

Nominacje do Nagrody Literackiej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar” otrzymali: Dariusz Bitner, Cud, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2024, Karolina Ćwiek-Rogalska, Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty, Warszawa: Wydawnictwo RN, 2024, Jan M. Piskorski, Syrena i profesor, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2024, Adam Zadworny, Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2024, Patryk Zalaszewski, Luneta z rybiej głowy, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2024.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł oraz bursztynową statuetkę. Gala finałowa, na której ogłoszone zostanie nazwisko zwycięzcy, odbędzie się 29 listopada o godz. 18 w Książnicy Pomorskiej. Uroczystość poprzedzi zaplanowane na godz. 14 spotkanie autorskie z nominowanymi.

