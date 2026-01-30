Nowa sztuka Artura Daniela Liskowackiego. Epicka opowieść o dziejach Szczecina

Długoletni dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” i były prezes naszej gazety, Artur Daniel Liskowacki, napisał dla Teatru Polskiego w Szczecinie nową sztukę. Premiera: ten weekend.

„Za nami, w nas. Opowieść domowa” to epicka opowieść o dziejach Szczecina, w której spotykają się wybitne osobistości związane tym miastem, a żyjące w … zupełnie innych epokach. Ot, magia teatru! Na scenie pojawiają się m.in.: Katarzyna Wielka, Anna Jagiellonka, Sydonia von Borck, Leonard Borkowicz. Jest również mowa o tutejszych literatach i ludziach, którzy w powojennych latach kreowali ówczesne życie teatralne polskiego Szczecina, a nawet o … pierwszym oficjalnym striptizie w czasach PRL-u. Widzowie mają zatem okazję zobaczyć, jak miasto kształtowało się i wyglądało przez wieki, jak żyli tutejsi mieszkańcy i jakie wydarzenia rozpalały ich emocje.

Część pierwszą i druga spektaklu będzie rozdzielała półtoragodzinna przerwa będąca zaproszeniem do odkrywania w przestrzeniach teatru kolejnych elementów mozaiki składającej się na szczeciński pejzaż. Będzie można zatem obejrzeć nieco filmów historycznych i wspomnianą wystawę, wyruszyć w kulinarną podróż, wziąć udział w koncercie… Zaplanowane jest sporo atrakcji dla widzów!

W marcu widzowie mogą się zapoznać się z tą opowieścią o Szczecinie, pt. „Za nami, w nas. Opowieść domowa”, na dwa sposoby. Można zatem obejrzeć przedstawienie w całości w jedno popołudnie i kawałek wieczora albo pójść na pierwszą część spektaklu w wybrany z repertuaru dzień, natomiast drugą część obejrzeć w innym terminie.

Spektakle: sobota, niedziela, g. 16.

