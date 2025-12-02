Artur Daniel Liskowacki napisał książkę o szczecińskim Grudniu '70

W środę o g. 19 w Domu Kultury "13 Muz" w Szczecinie rozpocznie się promocja nowej powieści Artura Daniela Liskowackiego, pisarza i byłego redaktora naczelnego "Kuriera Szczecińskiego", zatytułowanej "Zimno". Jej akcja rozgrywa się w grudniu 1970 roku w Szczecinie.

REKLAMA

Kazimierz Brakoniecki w posłowiu napisał: ""Zimno" Artura Daniela Liskowackiego to znakomita rozrachunkowa powieść psychologiczno-obyczajowa o politycznym podłożu, odwołująca się do wspomnień pokolenia, które ma dzisiaj 60-70 lat. Nasycona skomplikowanymi życiorysami, traumami wojennymi i wyborami typowymi dla PRL, którego realia ukazane są tu z wyjątkową precyzją i w wielkim zbliżeniu. Rzecz dzieje się w ciągu kilku dni Grudnia 1970 roku, kiedy wybuchły robotnicze strajki na Wybrzeżu. Miejscem wydarzeń jest Szczecin, bohaterem głównym 12-13 letni Alik, syn redaktora lokalnej gazety — tuby władzy — uwikłanego w „grudniowe wypadki”. Dociekliwy, inteligentny chłopiec — czytający właśnie z przejęciem "Dziennik wyprawy na biegun południowy" R.F. Scotta, dojrzewający fizycznie i emocjonalnie — próbuje się o ich dramacie dowiedzieć więcej".

W rozmowie z "Kurierem" autor ocenia, że jego powieść jest "paraautobiograficzna".

– Nie starałem się pisać dokumentu o wydarzeniach roku 1970, „Zimno” jest tekstem onirycznym, w którym tamten świat – świat już zimnego, a jeszcze nie śnieżnego grudnia – jest przetwarzany przez wyobraźnię chłopca - wyjaśnia pisarz. - Nie piszę tylko o strajkach, opowiadam o zderzeniu wyobrażenia o idealnym świecie z brutalną rzeczywistością. Ze społecznymi protestami dialoguje – i kontrapunktuje je – inny wątek: wyprawy na biegun południowy Roberta Falcona Scotta, która zakończyła się klęską i śmiercią podróżnika.

Spotkanie z Arturem Danielem Liskowackim poprowadzi literaturoznawca z Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotr Krupiński. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą historycy z US, Eryk Krasucki i Katarzyna Rembacka.

"Zimno" ukazało się w wydawnictwie FORMA. ©℗

(as)

REKLAMA