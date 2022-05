Noc Muzeów w Szczecinie w wydaniu kameralnym. Huta, zakład rzemieślniczy czy argentyńskie malarstwo?

W najbliższą sobotę 14 maja, ponownie po dwuletniej przerwie, szczecinianie będą mogli celebrować spotkania ze sztuką i historią w ramach Nocy Muzeów. Ci, którzy chcieliby zobaczyć coś jeszcze, poza największymi i najbardziej obleganymi instytucjami kultury, mogą skorzystać z mniej popularnych, ale równie interesujących propozycji.

Każdego roku w trakcie Nocy Muzeów w Szczecinie największe ośrodki, takie jak Muzeum Narodowe, Centrum Dialogu Przełomy czy Trafostacja są oblegane przez kolejki chętnych. Możliwość zwiedzenia zarówno stałych wystaw, jak i miejsc na co dzień niedostępnych, czy udział w atrakcjach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie (koncerty, warsztaty edukacyjne) to zapewne ważny punkt programu dla zwiedzających. Natomiast dla tych, którzy wolą bardziej spokojną i kameralną atmosferę, mniejsze szczecińskie instytucje kultury i stowarzyszenia przygotowały nie mniej pasjonujący program.

Bliskie spotkanie z historią Szczecina proponuje Stowarzyszenie Forum działające na rzecz Stołczyna. To właśnie w tej północnej dzielnicy miasta będzie można spotkać się w wartowni i tunelu Huty Szczecin, gdzie przygotowana zostanie wystawa. Możliwe będzie również wejście na teren huty. Organizatorzy zapraszają też do budynku stacji kolejowej Szczecin Stołczyn, gdzie otwarta zostanie ekspozycja historycznych przedmiotów dotyczących dzielnicy (ul. Kolejowa 2). Kolejna z atrakcji to pokazy z bronią prochową, które wykonają rekonstruktorzy w strojach z epoki.

W śródmieściu natomiast można wybrać się do miejsca, które nosi nazwę Tu Centrum.Szczecin – niewielkiego mieszkania-galerii, znajdującego się w kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi 2. Prowadzony przez Rafała Bajenę lokal to punkt, którego wystrój nawiązuje do starego mieszkania i zakładu rzemieślniczego – jest surowo, ale klimatycznie i z duszą. Tego dnia twórcy „Obiektu Kreatywnego” zapraszają już od godziny 14. W programie między innymi projekt Aleksandry Demianiuk REWERS, który zaprezentowany zostanie w witrynie, zwiedzanie obiektu, prezentacja kolekcji sztuki i spotkanie z twórcami przy kawie i ciastkach.

Na wystawę malarstwa argentyńskiego artysty Eliasa Tobaresa pt.: „Onirico” zaprasza Szkoła Artystyczna TOP-ART przy ulicy Wyszyńskiego 14. Związany ze Szczecinem Argentyńczyk zaprezentuje zarówno obrazy, jak i instalacje czy rysunki stworzone w ostatnich czterech latach. Wydarzenie rozpoczyna się od godziny 18.30.

Malarstwo to także temat wystawy „Szczecin – Port i Rzeka” przygotowanej przez Galerię 111 przy placu Żołnierza Polskiego. Zaprezentowanych zostanie 10 grafik Macieja Woltmana, przedstawiających wodne krajobrazy miasta.

W popularnej kawiarni i księgarni przy Pocztowej 19, Monika Szymanik – znana jako „Kamienica w lesie”, opowie o swoich kamienicznych inspiracjach i pasjach podczas spotkań w godzinach 11, 13, 15 i 17. To także okazja do obejrzenia przedwojennych i odrestaurowanych wnętrz lokalu, który ma niesamowity klimat – łączy przeszłość z teraźniejszością – dzięki zaangażowaniu jego charyzmatycznej właścicielki.

Ciekawym doświadczeniem może być wizyta w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Małopolskiej 47. To zabytkowy obiekt, który zachwyca swoją architekturą nawiązującą do stylu gotyckiego. Siedziba KWP powstała na początku XX wieku i jest obecnie wpisana do rejestru zabytków Pomorza Zachodniego. Zwiedzanie odbędzie się w czterech turach, w godzinach: 18, 19, 20 i 21. Historię komendy opowie dr Marek Łuczak. ©℗

(aj)