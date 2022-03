„Nie dopniesz swego”. Nowy cykl szczecińskiej autorki

Spotkanie ze szczecińską autorką powieści kryminalnych, Dianą Brzezińską, odbędzie się w środą (9 marca) o godz. 18 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 54 „ProMedia” (al. Wojska Polskiego 2, Szczecin). Okazją będzie premiera nowej książki pt. „Nie dopniesz swego”. Rozmowę w cyklu "Szczecin literacki" poprowadzi Krzysztof Lichtblau. Na wydarzenie wstęp jest wolny.

⠀

„Nie dopniesz swego” to pierwszy tom nowej serii kryminalnej Diany Brzezińskiej. Oto prokurator Gabriela Sawicka jeszcze nie rozpakowała rzeczy w nowym gabinecie, a już wezwano ją na miejsce zbrodni: w polickim lesie znaleziono męskie przedramię. Bardzo prawdopodobne, że to przedramię zaginionego Adama Zajączkowskiego – męża wysoko postawionej prokurator, która od początku zza kulis kontroluje śledztwo i ewidentnie nie chce rozwiązania sprawy. Na drodze staje jej jednak Sawicka, która niespecjalnie przejmuje się pozycją miejscowej wygi. Do Sawickiej dołącza Rafał Michalski z dochodzeniówki. Są jak ogień i woda. Jedyne, w czym się zgadzają, to to, że winnego należy doprowadzić przed sąd. Czy policjant z żelaznymi zasadami znajdzie wspólny język z prokurator, która dla dobra sprawy sprytnie nagina przepisy prawa? Czy demony dręczące Sawicką pozwolą jej pokazać swoją drugą, wrażliwszą stronę?

Diana Brzezińska to pisarka, prawniczka, mediatorka, asystentka w Katedrze Studiów nad Bezpieczeństwem INoPiB US, autorka serii o profilerce Adriannie Czarneckiej i komisarzu Krystianie Wilku.

(MON)