Nić, która opowiada historie. Wystawa UTW w starostwie

Panie z sekcji rękodzieła UTW w Stargardzie i goście wernisażu. Fot. Starostwo

W holu starostwa przy ul. Skarbowej w Stargardzie podziwiać można kunszt pań z Sekcji Rękodzieła Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Otwarcie wystawy zatytułowanej „Igłą malowane” odbyło się 25 lutego. Ekspozycja, przygotowana w Galerii im. Jerzego Wąsiewicza, przyciągnęła miłośników sztuki, którzy mogli przekonać się, jak wiele emocji i pracy można zamknąć w drobnych krzyżykach haftu.

Swoje prace prezentują tam: Ryszarda Szofińska, Danuta Gajek, Małgorzata Wieczorek, Alicja Ciechanowska, Leokadia Mickiewicz, Danuta Poznańska, Anna Łodzińska oraz Urszula Korzeb. Prezentowane prace udowadniają, że haft krzyżykowy to nie tylko tradycyjne rękodzieło, lecz także forma artystycznej wypowiedzi. Każdy obraz powstał podczas wielu godzin cierpliwej pracy. Tysiące precyzyjnych wkłuć, starannie dobierane kolory nici i konsekwentnie budowane kompozycje dały niesamowity efekt. Wernisaż był okazją nie tylko do obejrzenia efektów wielomiesięcznej pracy, lecz także do spotkania i rozmów o pasji, jaką jest haft krzyżykowy.

Ekspozycja „Igłą malowane” w starostwie to dowód na to, że z pozoru prosta technika, potrafi stać się narzędziem sztuki.©℗

(w)

