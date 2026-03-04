Tragiczna śmierć 22-letniego żołnierza w Stargardzie. W środę pogrzeb

Kondolencje bliskim żołnierza złożyły też władze uczelni. Fot. AWL we Wrocławiu

W środę, 4 marca, na cmentarzu w dzielnicy Giżynek w Stargardzie, odbędą się uroczystości pogrzebowe 22-letniego żołnierza. Jego ciało odnaleziono 22 lutego w Stargardzie. Młody mężczyzna był studentem Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

REKLAMA

Jego zwłoki odkryto w niedzielny poranek niedaleko cmentarza na osiedlu Giżynek. Informacja o tej śmierci wstrząsnęła zarówno lokalną społecznością, jak i środowiskiem akademickim uczelni wojskowej.

Do tragedii odniósł się rektor Akademia Wojsk Lądowych, gen. broni w st. spocz. dr Marek Tomaszycki, prof. AWL. W opublikowanym komunikacie podkreślił, że wiadomość o śmierci żołnierza i studenta została przyjęta z wielkim bólem i niedowierzaniem. W imieniu Senatu oraz całej społeczności akademickiej złożył rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia, oraz szczere kondolencje, zapewniając o łączności w bólu i modlitwie.

Na stronie internetowej uczelni, obok wpisu kondolencyjnego, zamieszczono również zdjęcie nieżyjącego studenta. Od dnia odnalezienia ciała przy cmentarzu w Stargardzie, palą się znicze. Sprawą śmierci zajęli się śledczy.

– Wykonano sekcję zwłok, na wyniki trzeba poczekać 3-4 miesiące – mówi Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 4 marca o godzinie 13 na cmentarzu na Giżynku w Stargardzie. ©℗

(w)

REKLAMA