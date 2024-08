Neo-Nówka i „tradycje polskie”

W piątek o g. 19 w Teatrze Polskim w Szczecinie wystąpi kabaret Neo-Nówka z programem "Tradycje polskie".

Podobno pewnych imion nie można wzywać nadaremno. A Kabaret Neo-Nówka kiedyś jedno takie zawezwał i to przez telefon… Oj co się wtedy wydarzyło… Chyba nie ma wśród fanów kabaretów kogoś, kto nie zaśmiewał się gdy Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki koncertowo „zagotowali” się w czasie skeczu „Niebo”.

Dlaczego zaczynamy o nich opowiadać od tego momentu? Bo to chyba pierwsze skojarzenie z wrocławskim kabaretem. Kolejne to: ogromny talent i niezapomniane skecze, w których występuje cała plejada doskonale skrojonych postaci. Odkąd w Neo-Nówce występuje Radek Bielecki mamy do czynienia ze wspaniałymi piosenkami i aranżacjami muzycznymi, a to w dobie „jingli” wyjątkowa sytuacja. Michał, to ten, który nikogo się nie boi, znaczy nie boi się w nikogo wcielić. Jest mistrzem kreowania postaci. A Roman to mózg Neo-Nówki - bez niego by tego wszystkiego po prostu nie było.

To, co ich charakteryzuje to pracowitość i konsekwencja w realizacji misji rozbawiania świata i bardzo dobrze, bo niezmordowanie robią to od 20 lat. Przez ten czas mieli szansę sprawdzić, co widzowie lubią najbardziej i dzięki temu ich jubileuszowe show ma prawdziwie światowy poziom. Są w nim: najlepsze skecze, imponująca scenografia i wizualizacje multimedialne no i rewelacyjna oprawa muzyczna, za którą od lat odpowiada zespół „Żarówki”. Nie zabraknie też Waszych ulubionych tematów. Neo-Nówka wyspecjalizowała się w komentowaniu polskiej rzeczywistości. Nie boją się tematów społecznych i politycznych, a ich trafne obserwacje procentują na scenie.

Środowisko kabaretowe niby nic do nich nie ma, ale od czasu do czasu ktoś szepnie, ale jak to tak… przez tyle lat, bez występowania w reklamach mieć tylu fanów? No właśnie tak to w przypadku Neo-Nówki wygląda - zapracowali sobie na to jak mało kto.

Kabaret Neo-Nówka można naprawdę podziwiać za konsekwencję w działaniu, nie jest tajemnicą, że to widz zawsze był dla nich najważniejszy i to widać na każdym kroku. Od początku swojego istnienia (nie wypominając tych ponad 20 lat na scenie) są w ciągłej trasie i odwiedzają Polaków nie tylko tu na terenie kraju, ale i za granicą. Pojawiają się od czasu do czasu w telewizji, ale stawiają w swojej działalności na żywy kontakt z widzem.

(as)