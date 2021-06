Nasz patronat. Baletowa rywalizacja - 23 uczestników  z 7 krajów

Konkurs Golden Pointe Shoes 2021 Online, pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego”, rozpocznie się w piątek (18 czerwca) i potrwa do niedzieli. Pokazy konkursowe oraz finałowa gala dostępne będą dla szerokiej publiczności. Dzięki platformie streamingowej, występy będzie można je oglądać z każdego miejsca na świecie. W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu dla absolwentów szkół baletowych o miano najlepszego absolwenta zawalczy 23 uczestników z 7 krajów: Polski, Włoch, Hiszpanii, Albanii, Indonezji, Japonii i USA. Nasta redakcja objęła patronatem to wydarzenie.

Gwiazdy na gali finałowej

Część konkursowa jest zaplanowana na piątek i sobotę. Wtedy miłośnicy baletu i tańca będą mogli podziwiać wykonania absolwentów, głosować na laureata publiczności oraz wziąć udział w konkursie na najlepszą recenzje tańca, który ogłoszony będzie na fanpage’u Golden Pointe Shoes na Facebooka. Z kolei w niedzielę odbędzie się finałowa gala, na której wystąpią zwycięzcy konkursu, ale także gwiazdy międzynarodowej sceny baletowej. Transmisja rozpocznie się o godz. 17, za pośrednictwem platformy streamingowej na stronie: http://goldenpointeshoes.com/pl, w zakładce - widz.

W gali finałowej wystąpią m.in.: Izabela Szylińska - Polka, która podbiła Broadway, soliści z Węgierskiej Opery Narodowej: Gergő Ármin Balázsi i Yuki Wakabayashi, duet z Duńskiego Baletu Królewskiego - Marcin Kupiński wraz z Holly Dorger, solista Szwedzkiej Opery Królewskiej - Dawid Kupiński, soliści Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie: Tomasz Fabiański, Patryk Walczak, Kristóf Szabó, prosto z Londyńskiego Baletu Królewskiego - Stanisław Węgrzyn i Sae Maeda oraz Michal Krčmař wraz z partnerką Violettą Keller - soliści z Fińskiej Opery Narodowej.

- Tegoroczna edycja Golden Pointe Shoes jest zaplanowana z rozmachem, dlatego serdecznie polecam jej oglądanie każdej osobie czułej na piękno baletu i tańca. Absolwenci - uczestnicy konkursu dołożyli wszelkich starań, by przygotować choreografie, które zachwycą publiczność. Młodzi tancerze zaprezentują się online, ale tak, jak tańcząc na scenie, będą liczyć na wsparcie publiczności, dlatego zachęcam do głosowania na laureata publiczności - mówi Paulina Andrzejewska - Damięcka, dyrektor konkursu. - Gwiazdy gali zatańczą specjalnie dla widzów Golden Pointe Shoes. Będzie można podziwiać ich zjawiskowe prezentacje z ekranów komputerów, telewizorów, tabletów, czy telefonów komórkowych. Dzięki zdalnej formule, niecodzienne widowisko baletowe dostępne będzie z każdego miejsca na świecie.

30 lat Fundacji Balet

22 stypendystów w dziedzinie muzyki i 93 w dziedzinie baletu, 47 laureatów, 62 wyróżnionych w konkursach baletowych, w tym wspomniany festiwal - Golden Pointe Shoes, 150 uczniów Studia Taneczno-Musicalowego. Przez 30 lat polska Fundacja Balet pod kierownictwem Marii Andrzejewskiej napisała wiele ludzkich historii. Wyłoniła świetnych tancerzy, pedagogów, choreografów o międzynarodowej sławie. W tym roku pani Maria zdecydowała się przekazać pałeczkę i organizację międzynarodowego konkursu powierzyła nowemu pokoleniu swojej córce Paulinie Andrzejewskiej-Damięckiej.





- Paulina wzrastała wraz z fundacją. Była obecna przy jej przemianach. Jako nastolatka pomagała przy organizacji pierwszych konkursów dla najlepszych absolwentów szkół polskich. Później wspierała mnie, gdy nasz konkurs zdobywał międzynarodowy zasięg. Jej doświadczenie, wykształcenie, pracowitość i głowa pełna pomysłów sprawia, że czuję się szczęśliwa oddając jej organizację naszego konkursu - mówi Maria Andrzejewska o swojej córce.



- Historia fundacji i konkursu inspirowana jest wspaniałymi kobietami. Najpierw, moją mamę do działania natchnęła Ewa Głowacka, wspaniała polska tancerka baletowa. To właśnie jej występ w 1973 roku (rola Odetty w Teatrze Wielkim w Warszawie) tak zachwycił mamę, że nie tylko pokochała balet, ale również postanowiła działać na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie - dodaje Paulina Andrzejewska Damięcka. - Teraz ja, mam prawdziwy zaszczyt przejąć organizację konkursu, którego dyrektorem przez ostatnie 20 lat była mama - mówi - Do tej pory zajmowałam się oprawą artystyczną konkursu i reżyserią gal baletowych będących finałami konkursu. Obecnie doświadczam tego stresu, który co roku czuła moja mama, organizując konkurs, mam wiele pomysłów na jego przyszłość i nie zawaham się ich użyć - żartuje artystka.

Więcej informacji o Golden Pointe Shoes dostępne jest na stronie: http://goldenpointeshoes.com/pl_pl/

(MON)