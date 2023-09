Narodowe Czytanie. Orzeszkowa w ogrodach kuratorium [GALERIA, FILM]

W sobotę w ogrodach Kuratorium Oświaty w Szczecinie - podobnie jak w setkach miejsc w Polsce - zagościła proza Elizy Orzeszkowej. To właśnie „Nad Niemnem” stało się lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Powieść powstała w latach 1886-1887, a w formie książkowej ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest właśnie w 2023 roku.

Powieść Orzeszkowej czytali wojewoda Zbigniew Bogucki i kurator Katarzyna Koszewska oraz młodzież z dziesięciu szkół ponadpodstawowych z naszego regionu. Fragmenty dzieła przeczytali szczecińscy uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja, Technikum Prywatnego, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych, Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kolbego, Liceum Ogólnokształcącego "Zdroje" oraz Technikum Zawodowego "Zdroje". W akcję włączyli się również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Nie zabrakło uczestników ze szczecińskiego Hufca Pracy.

Do ogrodów kuratorium przy Wałach Chrobrego przybyła także młodzież z regionu: prozę Orzeszkowej odczytali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, nastolatki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Swoich przedstawicieli w tegorocznym Narodowym Czytaniu miał także Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego z Choszczna.

Wyjątkową uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”.

(kel)