Namalowali Police. O takiej gminie marzą młodzi mieszkańcy [GALERIA]

W poniedziałek w Miejskim Ośrodku Kultury można było obejrzeć nagrodzone i wyróżnione rysunki oraz pogratulować ich autorom. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Police blisko wody i natury, pełne miejsc zabawy, rekreacji, sportu - tak młodzi Policzanie widzą swoją gminę. Pokazali to w pracach plastycznych przygotowanych na konkurs pt. „Police moich marzeń”. W poniedziałek w Miejskim Ośrodku Kultury można było obejrzeć nagrodzone i wyróżnione rysunki oraz pogratulować ich autorom.

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Zadaniem uczestników konkursu - uczniów polickich szkół podstawowych - było przelanie na papier własnej wizji przyszłości i rozwoju miasta.

- Namalowałem park, lody, fontannę i drogę - tak, jak chciałbym widzieć Police - opisał nam swoją pracę Michał, uczeń pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Na jego rysunku znalazł się nawet baner reklamowy. Młodzi mieszkańcy rzeczywiście zadbali o szczegóły. Ktoś np. wskazał znaną sieć fastfoodową, którą zapewne chętnie widziałby w Policach. Większość prac jednak skupiała się na infrastrukturze rekreacyjnej i sportowej: przystań, boisko, trasy rowerowe, park. Niektóre nawiązywały do postępu cywilizacji, można było na nich dostrzec np. futurystyczne środki transportu.

Ten konkurs to część obchodów jubileuszu 80-lecia administracji polskiej w Policach.©℗

(sag)

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