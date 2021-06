Nagrody artystyczne przyznane. 90 tysięcy złotych dla ludzi kultury

Grupa After Blues za całokształt działalności artystycznej, Konrad Pawicki za osiągnięcia ubiegłego roku i Rafał Bajena za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – oto zdobywcy tegorocznej Nagrody Artystycznej Szczecina. Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Remondis. Laureatów poznaliśmy podczas poniedziałkowej (14 czerwca), jubileuszowej gali (to już 30. edycja!) w szczecińskiej filharmonii.

Wreszcie w realu!

- Cieszę się, że możemy spotkać się w realu. Dwa lata temu bym tego nie powiedział, bo przecież nikt się nie spodziewał, co się wydarzy w ubiegłym roku - mówił na gali prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.

Tu warto przypomnieć, że w ubiegłym roku laureatów wyjątkowo poznaliśmy nie podczas gali w filharmonii, ale z materiału dziennikarskiego TVP3. Po raz pierwszy bowiem wtedy, z powodu pandemii, nie odbyła się uroczystość, na której honorowano zdobywców ważnej szczecińskiej nagrody.

Poniedziałkową uroczystość uświetniły występy artystów - laureatów Nagrody Artystycznej Szczecina. Na scenie pojawili się zatem: orkiestra Baltic Neopolis Orchestra, Krzysztof Meisinger, Sławomir Wilk, duet - Łona&Webber, Piotr Klimek, Agnieszka Wilczyńska, grupa Tulia, Ryszard Leoszewski, Piotr Banach, Sylwester Ostrowski. Ze sceny zabrzmiały m.in. utwory Janusza Stalmierskiego i grupy Hey ("Moja i twoja nadzieja", w wykonaniu m.in. formacji Tulia, A. Wilczyńskiej i P. Banacha), a na finał mini koncert (wielkie brawa!) Łony i Webbera z towarzyszeniem wspomnianej orkiestry. Artyści wykonali m.in. takie utwory, jak "Co tam, mordo?" (zwany też "Sambą domową") oraz - w hołdzie białoruskiemu reżimowi, jak zapowiedział raper Łona - "Co to tak wyje?".

Z kolei galę poprowadził aktor Teatru Polskiego i szef Teatru Kameralnego - Michał Janicki, który w 2019 roku dostał Nagrodę Artystyczną za całokształt działalności artystycznej.

- Jestem jedyną osobą na tej scenie, która nie posiada Nagrody Artystycznej - żartował prezydent Krzystek podczas wręczania laurów.

- Gdybym nie wydał pieniędzy z mojej nagrody, to bym fundnął prezydentowi Nagrodę Artystyczną za odnowienie Willi Lentza - żartował Michał Janicki.

Nowa kategoria

Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 1991 roku twórcom i artystom związanym ze Szczecinem (pierwszymi laureatami byli skrzypek Bartłomiej Nizioł i rysownik Henryk Sawka). Ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii (czyli: za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata) wynosi 40 tys. złotych. Od tego roku katalog osiągnięć, za które można było otrzymać wyróżnienie, został powiększony o dodatkową kategorię: za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – zdobywca tej nagrody otrzymał 10 tysięcy złotych. Z kolei tytuł Mecenasa Kultury ma charakter honorowy, a laureat otrzymał okolicznościową statuetkę.

Warto wymienić jeszcze wszystkich nominowanych do tegorocznej nagrody. Spośród propozycji, które wpłynęły do magistratu, Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz Prezydencka Rada Kultury wybrały nominowanych do Nagrody Artystycznej i tytułu Mecenasa Kultury. Zatem nominacje do nagrody za całokształt działalności artystycznej otrzymali: Ryszard Handke – dyrygent i wspomniany zespół After Blues. Z kolei w kategorii za istotne osiągnięcie artystyczne nominowano: Konrada Pawickiego – aktora Teatru Współczesnego, Małgorzatę Goliszewską i Katarzynę Mateję – autorki filmu „Lekcja miłości” oraz Przemysława Cerebież-Tarabickiego – artystę malarza, natomiast za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury: Rafała Bajenę – animatora kultury i Sabinę Wacławczyk – artystkę wizualną i animatorką kultury.

(MON)