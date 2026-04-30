Nagroda Artystyczna Miasta i tytuł Mecenasa Kultury. Oto tegoroczni nominowani

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin oraz tytuł Mecenasa Kultury Szczecina to prestiżowe wyróżnienia przyznawane corocznie twórcom i wspierającym kulturę podmiotom.

Spośród wszystkich propozycji, które wpłynęły do magistratu, wybrano tegorocznych nominowanych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w pod koniec maja.

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, za całokształt działalności artystycznej kandydata oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

W tym roku nominowani zostali: za istotne osiągnięcie artystyczne w 2025 roku: Sylwia Fabiańczyk-Makuch i Izabela Plucińska; za całokształt działalności artystycznej: Leonia Chmielnik i Weronika Fibich; za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury w 2025 roku: Ogrody Śródmieście i Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.

Razem z Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecin przyznany zostanie również tytuł Mecenasa Kultury. Otrzymać go mogą osoby lub firmy, bez których realizacja przedsięwzięć o charakterze artystycznym często byłaby właściwie niemożliwa. To sponsorzy, biznesmeni albo po prostu osoby prywatne, które wspomagają finansowo szczecińskich twórców.

W tym roku do tytułu Mecenasa Kultury nominowane zostały dwie firmy: Grupa POLMOTOR oraz Teleyard Sp. z o.o.

(K)

