Dla kogo Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin i tytuł Mecenasa Kultury?

Trwa przyjmowanie wniosków dotyczących kandydatów, którzy w minionym roku wyróżnili się działalnością artystyczną lub wsparciem szczecińskiej kultury. Fot. UM Szczecin

Niebawem po raz kolejny przyznana zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin oraz honorowy tytuł Mecenasa Kultury Szczecina. Trwa przyjmowanie wniosków dotyczących kandydatów, którzy w minionym roku wyróżnili się działalnością artystyczną lub wsparciem szczecińskiej kultury.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody, za całokształt działalności artystycznej kandydata, za innowacyjne pomysły oraz efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody.

Wysokość nagrody w pierwszej kategorii wynosi 40 000 zł, w drugiej 30 000 zł, a w trzeciej 20 000 zł.

– Wnioski o przyznanie wyróżnień mogą składać osoby fizyczne, prawne, bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – mówi Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta.

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zarówno polskiej, jak i zagranicznej – która w roku poprzedzającym przyznanie tytułu przeznaczyła na wsparcie szczecińskiej kultury nie mniej niż 10 000 zł.

– Z prawa kandydowania do tytułu wyłączone są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego – informuje Marta Kufel.

Każdego roku można przyznać nie więcej niż jeden tytuł. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ma charakter honorowy, a laureat tradycyjnie już otrzyma okolicznościową statuetkę.

Wnioski dotyczące poszczególnych kandydatur należy kierować do Wydziału Kultury Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin): obligatoryjnie – dokumenty należy umieścić w kopercie i złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62 Urzędu Miasta) lub pocztą tradycyjną – na adres Urzędu Miasta, w terminie do 28 lutego 2026 r. (liczy się data stempla pocztowego). Istnieje także możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego; Adres e-Doręczeń: AE:PL-28973-99101-RJRDH-31 (Urząd Miasta Szczecin). Dodatkowo, oprócz złożenia wniosku w formie papierowej, możliwe jest przesłanie załączników do złożonego wniosku (np. portfolio) drogą elektroniczną na adres: sleks@um.szczecin.pl

Propozycje kandydatur należy składać na odpowiednich formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Czas na złożenie dokumentów upływa 28 lutego br.

