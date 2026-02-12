Dla kogo Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin i tytuł Mecenasa Kultury?

Niebawem po raz kolejny przyznana zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin oraz honorowy tytuł Mecenasa Kultury Szczecina. Trwa przyjmowanie wniosków dotyczących kandydatów, którzy w minionym roku wyróżnili się działalnością artystyczną lub wsparciem szczecińskiej kultury.
Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody, za całokształt działalności artystycznej kandydata, za innowacyjne pomysły oraz efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody.
Wysokość nagrody w pierwszej kategorii wynosi 40 000 zł, w drugiej 30 000 zł, a w trzeciej 20 000 zł.
– Wnioski o przyznanie wyróżnień mogą składać osoby fizyczne, prawne, bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – mówi Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta.
Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zarówno polskiej, jak i zagranicznej – która w roku poprzedzającym przyznanie tytułu przeznaczyła na wsparcie szczecińskiej kultury nie mniej niż 10 000 zł.
– Z prawa kandydowania do tytułu wyłączone są podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego – informuje Marta Kufel.
Każdego roku można przyznać nie więcej niż jeden tytuł. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina ma charakter honorowy, a laureat tradycyjnie już otrzyma okolicznościową statuetkę.
Wnioski dotyczące poszczególnych kandydatur należy kierować do Wydziału Kultury Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin): obligatoryjnie – dokumenty należy umieścić w kopercie i złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62 Urzędu Miasta) lub pocztą tradycyjną – na adres Urzędu Miasta, w terminie do 28 lutego 2026 r. (liczy się data stempla pocztowego). Istnieje także możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego; Adres e-Doręczeń: AE:PL-28973-99101-RJRDH-31 (Urząd Miasta Szczecin). Dodatkowo, oprócz złożenia wniosku w formie papierowej, możliwe jest przesłanie załączników do złożonego wniosku (np. portfolio) drogą elektroniczną na adres: sleks@um.szczecin.pl
Propozycje kandydatur należy składać na odpowiednich formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.
Czas na złożenie dokumentów upływa 28 lutego br.
