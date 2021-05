Na ten film długo czekaliśmy! "MInari" w kinie Zamek

Oscarową produkcję pt. "Minari" wreszcie można będzie obejrzeć w Szczecinie! W środę (26 maja) odbędzie się pierwszy pokaz w kinie Zamek, a kolejne - 28 maja, 18 czerwca, 20 czerwca, 22 czerwca, 23 czerwca, 25 czerwca i 27 czerwca.

Oto w pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, że ich nowy dom ma... kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami. Jakby tego było mało, do rodziny dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie pachnie tak jak powinna, a jej metody wychowawcze są dość dziwaczne, na przekór wszystkiemu, nawiązuje nić porozumienia z sześcioletnim niesfornym Davidem, a pozostałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję. Jak piszą krytycy, "Minari" to uniwersalna opowieść o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory, trafnie nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

(MON)