Na sianie, w parku, na skwerze i klifie... Wkrótce letni festiwal muzyczny

W najbliższy piątek (17 czerwca) rusza coroczny, letni festiwal szczecińskiej orkiestry Baltic Neopolis Orchestra. W tym roku ta impreza ma nową nazwę: Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival. Zaplanowane są aż 22 wydarzenia. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym tę imprezę.

Festiwal będzie się odbywał w najróżniejszych miejscowościach Pomorza Zachodniego, aż do 13 sierpnia. Artyści wystąpią m.in. w Złocieńcu, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wolinie, Kołobrzegu i Szczecinie.

- To będą kwartety i kwintety, składy orkiestrowe. To wszystko w różnych okolicznościach przyrody, na klifie i w parku, na sianie, na skwerze, na patio, w obliczu zamków, muzeów. Odkrywamy dla koncertów miejsca nieoczywiste, staramy się wyjść z muzyką klasyczną również do tych osób, które być może specjalnie by się na koncert nie pofatygowały - podkreślała, na poniedziałkowej konferencji prasowej w Ogrodach Śródmieście, Katarzyna Lament, dyrektor biura koncertowego Baltic Neopolis Orchestra.

Podczas festiwalu wystąpi grono międzynarodowych artystów, poczynając od Baltic Neopolis Orchestra i ich wakacyjnych gości - duetu Jackpot, gitarzysty Jakuba Kościuszko, mezzosopranistki Urszuli Kryger, trębacza Vicente Camposa, dyrygenta Miguela Angela Navarro, skrzypków Antonio Garcii Egea, Emanuela Salvadora i Agnieszki Sawickiej, altowiolisty Andriya Viytovycha i Emilii Goch Salvador oraz wiolonczelisty Konstantina

Heidricha.

- Podczas festiwalu będą wydarzenia dla nas nowe, jak piosenka aktorska. Wystąpi bowiem z nami wspaniała aktorka Olga Adamska, która obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza pracy. Bardzo cieszymy się, że zajrzała do nas z pomysłem wspólnych koncertów - opowiadała, na spotkaniu z dziennikarzami, Emilia Goch - Salvador, szefowa orkiestry. - Poza festiwalem, nasz zespół czeka jeszcze wiele innych wyzwań. Wkrótce wybieramy się na koncerty do Japonii, potem będziemy nagrywać płytę, a następnie pojedziemy zagrać kilka koncertów na Litwie.

- Dla aktora to spore wyzwanie wystąpić z tak dużym zespołem - dodała wspomniana Olga Adamska. - Podczas koncertu publiczność usłyszy znane piosenki, ale nie tylko, bo będą też i takie, które chciałam przez całe życie zaśpiewać, ale się nie składało. To wszystko w nowych, fantastycznych aranżacjach. Myślę, że będzie uroczo, nowocześnie i wzruszająco. ©℗

(MON)