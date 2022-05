Na majową nutę. Fantastyczne chóry w filharmonii

To był wyjątkowy koncert. W złotej sali szczecińskiej filharmonii we wtorek (17 maja) wystąpiły chóry szkolne i przedszkolne. Było to cykliczne wydarzenie Akademii Chóralnej pn. "Śpiewająca Polska", tym razem pod hasłem: Na majową nutę.

Wykonawcy zachwycili publiczność - entuzjazmem, obyciem scenicznych i znakomitym wykonaniem utworów. Wśród występujących małych artystów byli chórzyści z Chóru Il Piccolo Coro pod Kasztanem, z Przedszkola Publicznego nr 66, czyli szczeciński zespół chóralny z najdłuższym stażem w Akademii Chóralnej. Z przedszkolakami pracuje dyrygentka Eliza Nowakowska..

"Śpiewająca Polska" to program, który wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych.

