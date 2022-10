Muzyka żeglarska i fotografie. Już dziś – Iga’cki Band z Agnieszką Kasprowiak

Na „Ucztę dla oka z muzyką w tle, czyli wieczór ze sztuką w RCIiTT” zaprasza dziś Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

– Nasz uniwersytet to nie tylko ambitni studenci, zaangażowani naukowcy, to także całe grono niezwykle utalentowanych pracowników – zachęca Aleksandra Rajska. – Dwoje z nich chcemy przedstawić podczas niezwykłego wieczoru pn.: „Uczta dla oka z muzyką w tle”, który odbędzie się 19 października 2022 r. (środa) w godzinach 19-21 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

Wieczór rozpocznie koncert muzyki szantowej w wykonaniu zespołu Iga’cki Band, który tworzy konsultant Centrum Transferu Technologii – Jacek Wójcikiewicz (gitara i śpiew) i jego córka Iga (skrzypce i śpiew).

Podczas godzinnego koncertu usłyszymy utwory z debiutanckiej płyty pt. „Szczecin na fali”. Artyści zaśpiewają i opowiedzą, jak powstały piosenki związane z morzem i Szczecinem. Dodatkowo wszyscy uczestnicy koncertu będą mogli otrzymać bezpłatnie płytę z podpisem Jacka i Igi.

Druga część wieczoru rozpocznie się o godz. 20 otwarciem wystawy zdjęć pn. „Zielono mi” autorstwa specjalistki z Działu Projektów Naukowych ZUT – Agnieszki Kasprowiak. Jak sama autorka mówi: „Zielono mi” to efekt głównie jej miłości do spacerów i natury, które są niekończącą się inspiracją do tworzenia coraz nowszych i ciekawszych kadrów. „W dalszym ciągu staram się zwracać uwagę na rzeczy, które są przez nas na co dzień niedostrzegane”.

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, organizator oferuje darmowy parking i bezpłatny wstęp.

(sd)