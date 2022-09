Muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej. Wygraj zaproszenie!

Mamy znakomitą wiadomość dla fanów Joanny Kołaczkowskiej. Otóż już w niedzielę (18 bm.) artystka wystąpi w swoim wyjątkowym recitalu pt. „Hrabina Pączek, czyli muzyczny stand-up”. Zaplanowano go w szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” na godz. 16 i 19.

Artystka, znana przede wszystkim z kabaretów – Potem i Hrabi, tym razem występuje na scenie solo. Podczas recitalu publiczność usłyszy zupełnie nowe piosenki, stworzone przy współpracy z wyjątkowymi osobistościami polskiej sceny kabaretowej, przeplatane zabawnymi historiami z pierwszej ręki.

– Od zawsze na scenie byłam w grupce, nawet namawiałam lidera kabaretu Potem Władka Sikorę, żeby wymyślał chórki w moich piosenkach, bo nie chciałam stać sama na scenie. Wolałam, żeby ludzie nie skupiali się tylko na mnie. Teraz, w recitalu, buduję opowieść wokół siebie i wokół piosenek, które trochę mają odciągać uwagę ode mnie. Zobaczymy, czy to się udaje – mówi Joanna Kołaczkowska. – Muzyki potrzebuję jak powietrza, jak wiatru, który przegania… Chcę, by jego powiew mnie porywał, unosił na barana, a potem grzecznie zanosił do domu. Chcę, by piosenki mną poniewierały i wyrywały mi włosy. Marzeniem moim jest stworzenie takich piosenek, które będą żyły i od czasu do czasu wyrwą komuś choć jeden włos.

Joannie Kołaczkowskiej na scenie towarzyszyć będzie kolega z Kabaretu Hrabi-Łukasz „Lopez” Pietsch.

Mamy jedno podwójne zaproszenie na recital. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.hrabina. Na SMS-y czekamy tylko 16 września. Na recital zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

