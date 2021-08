Muzyczny rejs po Odrze i jeziorze Dąbie. Od środy - bezpłatne wejściówki

Koncert grupy Sutari odbędzie się na statku, podczas rejsu po Odrze i jeziorze Dąbie, już 11 września o godz. 19. Uwaga! W środę (1 września) rozpocznie się dystrybucja bezpłatnych wejściówek na to wydarzenie.

Trio Sutari to siła trzech kobiecych głosów i bogatej wyobraźni muzycznej. Artystki kontynuują tradycje polskich pieśniarek ludowych. Eksperymentują z różnymi technikami wokalnymi, wielogłosem, tradycyjnymi polskimi rytmami. Tworzą własne instrumenty oraz badają potencjał muzyczny przedmiotów codziennego użytku. Aranżują tradycyjne polskie pieśni, a także komponują własne utwory, oparte na różnych kobiecych tradycjach muzycznych. Trio Sutari zostało wybrane do zaprezentowania swojej muzyki na największych międzynarodowych targach muzyki światowej WOMEX 2015 i jest jedną z niewielu polskich i europejskich grup, które nagrały sesję muzyczną dla kultowej amerykańskiej stacji radiowej KEXP. W czerwcu ubiegłego roku ukazał się ich trzeci album pt. "Siostry Rzeki". To pełen transowych, polifonicznych kompozycji dialog z tradycjami ludowymi, splecionymi wokół tematów natury, wolności, kobiecości i siostrzeństwa.

Muzyczny statek ruszy z nabrzeża przy Wałach Chrobrego (ul. Jana z Kolna) w Szczecinie. Rejs potrwa ok. dwóch godziny. Bezpłatne wejściówki (maksymalnie 2 sztuki na osobę) dostępne są: w pierwszej puli (od środy) w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza Polskiego 20 (szklany pawilon w alei kwiatowej) oraz w drugiej (dużo skromniejszej) - 11 września, przed samym rejsem od godz. 18.30, na nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego (ul. Jana z Kolna).

