Muzyczna parada w Święto Muzyki [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Pochód pełen muzyki na żywo w wykonaniu orkiestry przemaszerował przez centrum Szczecina. O godz. 16.30 z Ogrodów Śródmieście wyruszyli muzycy wraz z mieszkańcami. Wszystko to z okazji Święta Muzyki, które organizuje Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.



Paradę poprowadziła Orkiestra Red Swing Low z Gryfic. Ubrani w czarno - czerwone uniformy młodzi instrumentaliści wygrywali znane przeboje w nowych aranżacjach. Towarzyszyli im mieszkańcy, grupa dzieci grających na ukulele prowadzona przez Bartka Orłowskiego oraz dzieci i dorośli z kolorowymi transparentami. Najmłodsi wykorzystali okazję do zademonstrowania swoich poglądów poprzez takie hasła, jak: "Dzieci mają prawo głosu" czy "Dzieci projektują place zabaw".



- 21 czerwca wychodzimy z muzyką na żywo na zewnątrz, do ludzi i do miasta. Chcemy, żeby wszyscy z nami świętowali muzykę, bawili się I cieszyli. To jest swięto dla ludzi, którzy kochają muzykę, czują ją i potrafią się nią bawić - tak jak my każdego roku w Filharmonii - mówiła w rozmowie z "Kurierem" Hanna Wilińska z Centrum Edukacji Filharmonii.



Muzyczna parada przeszła ulicami: Wielkopolską, Al. Jana Pawła II, przez Plac Lotników, Plac Żołnierza Polskiego i zatrzymała się na Placu Solidarności. Na zakończenie imprezy orkiestra zagrała jeszcze kilka utworów, po czym udała się do Filharmonii. Tam o 19.00 zaczyna się finał Święta Muzyki, czyli Carmina Burana Carla Orffa jeden z najsłynniejszych utworów muzyki klasycznej, ktory zagrają wspólnie Orkiestra Symfoniczna Akademii Sztuki, muzycy Filharmonii oraz szczecińskie chóry. ©℗

Agata Jankowska

Film: Piotr Sikora