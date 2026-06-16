Muzeum odsłania skarby z magazynów

Fot. Dariusz GORAJSKI

Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie przygotowało nową ekspozycję, w ramach której prezentowane będą pojazdy dotychczas przechowywane w magazynach i rzadko pokazywane publiczności. Już niebawem zwiedzający będą mogli zobaczyć Stara 20 – pierwszy powojenny samochód polskiej konstrukcji produkowany seryjnie w kraju. Eksponat będzie dostępny od czwartku w sali wystawowej muzeum.

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Star 20 był produkowany w latach 1948-1957 i zapisał się w historii polskiej motoryzacji jako pierwsza ciężarówka wytwarzana po II wojnie światowej oraz pierwszy powojenny samochód opracowany przez polskich konstruktorów. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 1954 roku. Został wyprodukowany w wersji skrzyniowej z plandeką i początkowo należał do Okręgowego Zarządu Kin w Szczecinie. Prawdopodobnie służył do przewożenia wyposażenia kina objazdowego, a później materiałów budowlanych i opału. W latach 1968-2024 użytkowali go Zofia i Antoni Wilmańscy z Ognicy koło Stargardu, wykorzystując ciężarówkę do transportu drewna.

– Prezentujemy Stara 20 jako pierwszego, ponieważ to właśnie ten samochód był produkowany jako pierwszy w Polsce po wojnie. Renowacja kosztowałaby około 200 tysięcy złotych, ale jest to odwieczny dylemat muzealników: czy doprowadzić pojazd do idealnego stanu, czy pozostawić go takim, jaki jest. Dziś w całości trzymają go korozja i stare deski. Każde muzeum inaczej do tego podchodzi. Star będzie wystawiony wewnątrz, w sali wystawowej, aby ograniczyć dalsze zniszczenia powodowane przez warunki atmosferyczne – mówi Jacek Ogrodniczak z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Jak podkreśla, decyzja o pokazaniu pojazdu była odpowiedzią na zainteresowanie odwiedzających.

– Kiedy fani naszego muzeum dowiedzieli się, że mamy to auto, wręcz prosili o jego prezentację. W magazynach przechowujemy więcej starych pojazdów, niż pokazujemy na wystawach, ale większość z nich wymaga konserwacji. Wyciągniemy z magazynów pojazdy, których do tej pory nie prezentowaliśmy ze względu na ich, delikatnie mówiąc, nie najlepszy stan. Pokażemy je takie, jakie są, z nadzieją, że kiedyś uda się je wyremontować – dodaje Jacek Ogrodniczak.

Muzeum zapowiada, że Star 20 będzie jedynie pierwszym z serii eksponatów prezentowanych w nowym „kąciku magazynowym”. Od 14 września do 14 grudnia zwiedzający będą mogli oglądać pojazd PIMOT. Następnie, od 15 grudnia do 15 marca 2027 roku, jego miejsce zajmie Lublin. Kolejnym eksponatem będzie Syrena Laminat, która będzie prezentowana od 16 marca do 14 czerwca 2027 roku. Dzięki nowej inicjatywie odwiedzający zyskają okazję do poznania unikatowych pojazdów, które dotąd pozostawały ukryte w muzealnych magazynach.

(dg)

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