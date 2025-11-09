Kobieta codzienna, kobieta odświętna. Retro wibracje w zajezdni [GALERIA]

Fot. Roman Ciepliński

W sobotę 8 listopada w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie – dawnej zajezdni przy ul. Niemierzyńskiej – odbył się pokaz mody retro połączony z wernisażem wystawy fotografii. Tematem wydarzenia była moda kobieca na przestrzeni ponad stu lat – od XIX do drugiej połowy XX wieku.

– Dziś przyglądamy się temu, jak wyglądały stroje kobiece na przestrzeni dziesięcioleci – w zależności od okazji – mówi Maria Szponar z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. – Widzimy zarówno stroje codzienne, jak i odświętne. Naszymi gwiazdami są członkowie dwóch grup rekonstrukcyjnych – szczecińskiej grupy Retro Vibes pod kierunkiem Olgi Dąbkiewicz i gdańskiej grupy GRH Retrospekcja, której przewodzi dr Bartosz Gondek.

Pokaz mody rozpoczął się od prezentacji stroju z okresu Empire – I Cesarstwa we Francji. Ten sam strój charakterystyczny był także dla kolejnej epoki historycznej – Restauracji Bourbonów. Oba okresy przypadają na pierwszą połowę XIX wieku. Podczas pokazu oprócz strojów kobiecych zobaczyliśmy też stroje męskie. Jak podkreśla Olga Dąbkiewicz interesująca jest także wystawa – nie tylko fotografii.

– Wystawa składa się z fotografii, które są efektem organizowanych przeze mnie wydarzeń na Pomorzu Zachodnim – mówi Olga Dąbkiewicz z grupy Retro Vibes. –Zobaczymy Też zdjęcia grupy dr Bartosza Gondka. Na wystawie można obejrzeć również prawdziwe artefakty – moje zbiory historyczne. Jest to pięć sukni, w tym jedna z lat 20. XX w. oraz z lat 30., 40. i 70.. Poza tym na wystawie prezentowana jest torebka i biżuteria – także oryginały z epoki.

Karol CIEPLIŃSKI

