Musical dla dzieci. Spektakl o krasnoludkach i sierotce Marysi

Z okazji Dnia Dziecka Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza całe rodziny na musical dla dzieci pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Janusza Stalmierskiego według baśni Marii Konopnickiej, w reżyserii Wiesława Łągiewki. Spektakle na scenie teatru odbędą się 29 i 30 maja o godz. 17.

„Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam: krasnoludki są na świecie” – pisała Maria Konopnicka. Baśń Marii Konopnickiej stała się dla całych generacji polskich dzieci podstawową lekturą będącą źródłem wiedzy o świecie i o wartościach, których należy przestrzegać w życiu, aby być szczęśliwym i docenianym przez innych. Na jej motywach powstał spektakl muzyczny dla najmłodszych, pełen tańca i piosenek. Wraz z tytułową Marysią i krasnoludkami dzieci przeniosą się w świat bajki z morałem, w której triumfuje pracowitość, dobre uczynki i siła przyjaźni. Do Kryształowej Groty, lisiej nory i na spotkanie z Królową Tatrą zabiorą młodych widzów roztańczone i rozśpiewane krasnoludki, które pomagają ludziom dobrym i szlachetnym. Pokażą też, że pracowitość i zgodne działanie w grupie pozwalają przenosić góry. Czy krasnoludkom uda się pokonać sprytnego złego Lisa i pomóc sierotce Marysi? Jaki sposób znajdą na leniwego Skrobka? To roztańczony i rozśpiewany spektakl, w którym baśniowy świat przeniesie się daleko poza granice sceny, opowieść o tym, że dobre uczynki wracają do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy, że warto rozpoznawać dobro i zło.

(MON)