Mrozu zaśpiewa: Jak nie my, to kto. Koncert na Łasztowni

Kilkanaście koncertów najpopularniejszych polskich artystów odbędzie się w w najbliższych tygodniach na szczecińskiej Łasztowni w ramach lokalnej odsłony ogólnopolskiej imprezy pn. „Letnie Brzmienia”. Jak zapewniają organizatorzy, rozległy teren pozwoli publiczności cieszyć się muzyką w otwartej, bezpiecznej przestrzeni zapewniającej odpowiedni dystans od innych uczestników.

W plenerze usłyszeć będzie można zatem m.in. promującego swój najnowszy album „Zabawa” Krzysztofa Zalewskiego, autorkę triumfującego na listach przebojów utworu „Ale jazz!”, czyli sanah, duet Kwiat Jabłoni, który niedawno wydał nową płytę pt. „Mogło mogło być nic” oraz Katarzynę Nosowską. Najbliższy koncert to występ Mrozu - już w piątek (16 lipca) o godz. 20. Publiczność na pewno usłyszy hit tego artysty pt. „Jak nie my, to kto”

Ten piosenkarz, producent muzyczny i kompozytor łączy w swojej twórczości ze sobą takie gatunki muzyczne, jak blues, soul, pop czy rock’and’roll. Jest zdobywcą wielu muzycznych nagród. Szturmem zdobył listy przebojów takimi hitami, jak „Miliony Monet”, „Nic do stracenia”, „Jak nie my, to kto” czy „Napad”. Już pierwszy debiutancki album artysty- pt. „Miliony Monet” (2009 rok), podbił rozgłośnie radiowe hitem o tym samym tytule. Wydany rok później "Vabank" tylko umocnił jego pozycję na rynku tanecznego R&B, pomagając zdobyć muzyczne nagrody takie, jak Viva Comet czy nominacje do nagród Eska Music Awards i prestiżowych MTV Europe Music Awards. W 2014 roku Mrozu powrócił z albumem „Rollercoaster”, który uzyskał status platynowej płyty, a każdy z singli promujących wydawnictwo stał się radiowym hitem. Kolejne dwa albumy „Zew” oraz ostatni krążek „Aura”, pokryły się złotem i przyniosły artyście jego pierwsze nominacje do Fryderyków. To właśnie z tego ostatniego albumu pochodzi przebój „Napad”, który pozwolił Mrozowi na muzyczny debiut w kinie. Singiel promował film „Na bank się uda” i przyniósł artyście nominację do Fryderyka 2020 w kategorii „przebój roku”. Mrozu w swojej dyskografii udowadnia, że wie, jak przyciągnąć do siebie słuchaczy. W jego utworach dostajemy dawkę energii, która nie pozwala usiedzieć w miejscu. Koncerty Mrozu, to niezwykłe muzyczne widowisko i energetyczna dawka szaleństwa, zarówno na scenie, jak i pod nią.

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert Mrozu. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 72601 z hasłem: kurier.mrozu – na SMS-y czekamy tylko 14 lipca br. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12:00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)