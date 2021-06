Letnie brzmienia na Łasztowni. Znakomity początek cyklu koncertów

Kilkanaście koncertów najpopularniejszych polskich artystów odbędzie się w wakacje na szczecińskiej Łasztowni. Będzie to bowiem lokalna odsłona ogólnopolskiej imprezy pn. „Letnie Brzmienia”. Jak zapewniają organizatorzy, rozległy teren pozwoli publiczności cieszyć się muzyką w otwartej, bezpiecznej przestrzeni zapewniającej odpowiedni dystans od innych uczestników.

W niedzielę (27 czerwca) plenerowe koncerty otworzy występ formacji Fisz Emade Tworzywo (początek koncertu o godz. 20).

W kolejnych tygodniach będzie okazja usłyszeć promującego swój najnowszy album „Zabawa” Krzysztofa Zalewskiego, autorkę triumfującego na listach przebojów utworu „Ale jazz!”, czyli Sanah, duet Kwiat Jabłoni, który niedawno wydał nową płytę pt. „Mogło być nic”.

Na scenie publiczność zobaczy również Katarzynę Nosowską oraz Kubę Badacha, który zaprezentuje piosenki Andrzeja Zauchy. Ten ostatni z artystów wystąpi już 2 lipca. Jak mówił w jednym z wywiadów, krakowskiego wokalistę poznał we wczesnej młodości i do dzisiaj pozostaje pod wrażeniem jego talentu: „To moje podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być może machnąłby ręką zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory ” - opowiadał o albumie z piosenkami Zauchy, który nagrał kilkanaście lat temu. Tytuł tej płyty to "Obecny (Tribute to Andrzej Zaucha)".

Dokładny harmonogram wydarzeń znajduje się na: www.letniebrzmienia.pl, www.goodtaste.pl oraz Facebooku. Daty oraz godziny koncertów, a także ceny biletów są różne. Wszystkie informacje należy sprawdzać na bieżąco w kanałach organizatora oraz śledzić powiadomienia mailowe ze strony bileterii Eventim.pl.

(MON)