Czwartek, 04 września 2025 r. 
Można wnioskować o stypendia artystyczne. Dla promujących Police

Data publikacji: 04 września 2025 r. 21:01
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 21:01
Można wnioskować o stypendia artystyczne. Dla promujących Police
Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. nr 6).  

Do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w gminie Police.

Stypendia artystyczne mogą być przyznane wyłączne uczniom, słuchaczom i studentom zamieszkałym na terenie Gminy Police, którzy nie ukończyli 25 roku życia i zajmują się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury, a swoimi osiągnięciami promują gminę Police. Z kolei nagroda jest przyznawana dla artystów oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promują naszą gminę.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. nr 6). Druk jest dostępny także na stronie internetowej www.bip.police.pl (w zakładce „Sprawy do załatwienia”). Wnioski należy składać w siedzibie urzędu przy ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 6.

