Młoda raperka ze Szczecina z szansą na sukces [FILM]

Queenkutee ma siedemnaście lat, została dostrzeżona przed redakcję Popkillera.

Siedemnastoletnia Queenkutee ze Szczecina została nominowana do Popkillera, najważniejszej hip-hopowej nagrody w Polsce, w kategorii "Raperka roku". Możemy jej pomóc wygrać ten laur, oddając głos na stronie internetowej Popkillera.

- Julka 3 miesiące temu skończyła 17 lat. Rapuje, śpiewa, gra na instrumentach, jest bardzo oryginalna, w tej chwili to chyba najbardziej oryginalny artysta hip-hopowy w Szczecinie - mówi w rozmowie z "Kurierem" Joanna Tyszkiewicz, pionierka szczecińskiego hip-hopu. - Gdy ją poznałam w ubiegłym roku, miała już gotowych ok. 100 utworów. Nominacja w konkursie Popkiller to droga do mainstreamu.

Teledyski szczecińskiej artystki znajdziemy na portalu YouTube. Najpopularniejsza jest piosenka "Afirmacja" z Paprodziadem, ma 28 tys. wyświetleń. Młoda artystka zagrała już swoje pierwsze koncerty.

- Kobiecy rap jest coraz bardziej popularny. Chłopaki opowiedziały już chyba wszystko, co było do powiedzenia. Nawet niektórzy faceci są już tym znudzeni. A kobiety, które słuchają takiej muzyki, szukają treści dla siebie. W tym roku Doechii dostała nagrodę Grammy za najlepszy rapowy album - dodaje Joanna Tyszkiewicz. - I jeszcze jedno. Young Leosia jest przecież ze Szczecina, także Ryfa Fi, Rena. Do Popkillera nominowana jest również szczecinianka Izabelka. Fala szczecińskich raperek wzbiera...©℗

Alan Sasinowski