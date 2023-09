Miłość jest muzyką naszych serc

Fot. materiały dystrybutora

W niedzielę o godz. 14 w kinie „Zamek” w Szczecinie rozpocznie się kolejny seans koncertu „Miłość mieszka pośród nas”. W kinie będzie można zobaczyć tegoroczny koncert André Rieu – artysty z Maastricht. Letnie koncerty w tej miejscowości są nieodłączną częścią grafiku skrzypka. Do jego miasta rodzinnego co roku przyjeżdża 100 tysięcy miłośników muzyki, aby skorzystać z okazji zobaczenia go na żywo. Tytuł koncertu nawiązuje do przeboju „Love Is All Around”, dzięki filmowi „Cztery wesela i pogrzeb” utwór ten stał się klasykiem muzyki filmowej. Jak mówi skrzypek: „Miłość jest muzyką naszych serc. Nie zna granic. To najwspanialsza forma ekspresji emocji i najpiękniejsza melodia, jaką możemy zagrać w życiu”.

(dc)