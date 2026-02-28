Milenijna, wampiryczna love story... Popis czystej wyobraźni

W sobotę o g. 18:30 Kino Zamek w Szczecinie wyświetla film „Zmartwychwstanie”, który zdobył Specjalną Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes.

REKLAMA

Najnowszy film Bi Gana, reżysera pamiętnej „Długiej podróży dnia ku nocy”, to kino totalne – wirtuozerska formalnie oda do medium filmowego, film-odyseja, film-sen, którego poszczególne segmenty odnoszą się do ludzkich zmysłów. Kino według chińskiego reżysera jest w stanie działać na każdy z nich – zachwycając i porażając. Wizja Bi Gana to futurystyczna dystopia, w której nie potrafić śnić to być nieśmiertelnym, a ci, którzy śnią (śnią kino!), są Fantasmerami skazanymi na wieczną, oniryczną tułaczkę. Epicki, formalnie mistrzowski obraz zabiera nas w pięć niezwykłych podróży po historii X muzy – od ekspresjonistycznego kina niemego, przez osadzony w czasie wojny noir, buddyjską przypowieść, neorealistyczny heist movie, po milenijną, wampiryczną love story. To kino wolne, hipnotyzujące, zachwycające – popis czystej wyobraźni.

(as)

REKLAMA