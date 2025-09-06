Przystojny, szarmancki, idealny... Kino Zamek zaprasza

W sobotę o g. 19.30 Kino Zamek w Szczecinie pokaże film „Paw zwyczajny” w reżyserii Bernharda Wengera.

Kochający syn, lojalny przyjaciel, błyskotliwy kompan na wieczorne wyjście, najfajniejszy tata – Matthias sprawdzi się w każdej roli. Nic dziwnego, że ów przystojny, obyty, szarmancki pracownik jest podporą firmy wynajmującej na godziny dobrych synów, fajnych tatusiów, najlepszych przyjaciół. „Paw zwyczajny”, czyli nadzwyczajny debiut Austriaka Bernharda Wengera, przebój weneckiego Tygodnia Krytyki, to film, który zapewni doborowe towarzystwo, humor z najwyższej półki, błyskotliwy społeczny komentarz i dawkę – taką w sam raz – refleksji o zagubionej tożsamości. Nie dość, że jest ujmujący, inteligentny i dowcipny, to jeszcze świetnie wygląda – Paw… po prostu jest jak Matthias!

Maciek Kulbat na portalu Filmawka podzielił się z czytelnikami taką refleksją: „Humor zresztą jest chyba najmocniejszą cechą Pawia zwyczajnego, głównie przez wygrywanie go za pomocą absurdu. Każdy tutaj gra z poważną, kamienną miną w scenach całkowicie absurdalnych, co jeszcze bardziej podkreśla odklejenie bohaterów dramatu. Bernhard Wenger humorem mającym na celu podkreślić wady naszej codzienności – bo aż ciężko nie widzieć w tych snobach, którzy chcą kontrolować to jak widzą ich inni, odwołań do idei autokreacji siebie w mediach społecznościowych – idzie momentami za daleko, stając się w niektórych scenach zgrywą dla samej zgrywy, czyniąc tym samym swój największy atut przekleństwem”.

