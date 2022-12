Mikołajki w Operze. O krasnoludkach i sierotce Marysi

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na musical dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Janusza Stalmierskiego.

To roztańczony i rozśpiewany spektakl, w którym baśniowy świat przenosi się daleko poza granice sceny. Opowieść o tym, że dobre uczynki wracają do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Do Kryształowej Groty, lisiej nory i na spotkanie z Królową Tatrą zabiorą młodych widzów roztańczone i rozśpiewane krasnoludki, które pomagają ludziom dobrym i szlachetnym. Pokażą też, że pracowitość i zgodne działanie w grupie pozwalają przenosić góry. Czy krasnoludkom uda się pokonać sprytnego złego Lisa i pomóc sierotce Marysi? Jaki sposób znajdą na leniwego Skrobka? Można się przekonać we wtorek 6 grudnia.

