Międzynarodowy Festiwal 41. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Wielki stół na placu Solidarności

Bardzo bogaty program artystyczny zaplanowany jest podczas Międzynarodowego Festiwalu 41. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Impreza odbędzie się od 1 do 3 lipca, oczywiście w Pyrzycach. Artyści folkowi zawitają również do kilku innych miejsc w naszym regionie, np. 2 lipca wystąpią na dziedzińcu szczecińskiego zamku. Jak zadeklarowali organizatorzy imprezy, na to lipcowe, folklorystyczne święto nie zostały zaproszone zespoły z Rosji oraz z państw deklarujących poparcie inwazji na Ukrainę lub zachowujących neutralność wobec wojny.

We wtorek (21 czerwca) na placu Solidarności w Szczecinie stanął wielki stół, przy którym zasiedli organizatorzy festiwalu, czyli burmistrz Pyrzyc - Marzena Podzińska i dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury - Rafał Roguszka, jak też zaproszeni goście m.in. Zbigniew Bogucki - wojewoda zachodniopomorski, Jędrzej Wijas - wicedyrektor Zamku Książąt Pomorskich, Dominika Siepka z zespołu Tulia oraz dziennikarze. Podczas takiej nietypowej konferencji prasowej w formie biesiady, przy pierogach, szaszłykach i ciastach, przedstawiono program tegorocznej imprezy.

- Na festiwalu jest różnorodność, bo to śpiew, taniec i piękne stroje. Folklor to nasze dziedzictwo, z którą chcemy zaznajomić szczególnie młode pokolenie - mówiła burmistrz Marzena Podzińska. - O randze naszej imprezy świadczy fakt, że w ubiegłym roku została przyjęta do organizacji FIDAF, skupiającej około siedemdziesięciu krajów i najlepsze imprezy folkowe na świecie.

W programie pyrzyckiej imprezy jest coroczny jarmark tradycji, nocny korowód z pochodniami, pokaz mody na ludowo, występy zespołów romskich oraz prezentacja kultury Romów (np. wystawa plenerowa, prezentacja wozów z taboru cygańskiego, warsztaty pieśni romskich), jak też koncerty z udziałem m.in. grupy Tulia, zespołów - Shka Agimi z Kosowa, Folk Dance Ensemble Molodist z Ukrainy, Sara Czureja Band, Zespołu Góralskiego Mali Wtyrchowianie oraz kilkunastu innych.

Nowością tegorocznego festiwalu jest konkurs dla par tanecznych i tancerzy indywidualnych - o nagrodę Grand Prix. Niewykluczone, że w kolejnych latach ta rywalizacja zostanie powiększona o kategorię zespołów.

Goście festiwalowi pojadą również na występy do kilku miejscowości w naszym regionie, np. w Szczecinie pojawi się Zespół Regionalny Istebna, w Stargardzie - wspomniany Zespół Góralski Mali Wtyrchowianie oraz Kapela Ludowa Pyrzyczanie, a w Przelewicach - Zespół Regionalny Istebna oraz Folk Dance Ensemble Molodist z Ukrainy. Organizatorzy pomyśleli również o tych, którzy osobiście nie będą mogli uczestniczyć w imprezie. Otóż ukraińska grupa wystąpi w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach. ©℗

(MON)