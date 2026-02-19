Melodie serca. Koncert w Klubie „Dwunastki”

Fot. mat. organizatora

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie zaprasza w piątek 20 lutego o godz. 18 na Koncert Walentynkowy „Melodie serca”.

REKLAMA

W programie duety i arie operetkowe. Wystąpią: Agata Brodzińska – sopran, Angelika Naguszewska – mezzosopran, Filip Bańkowski – tenor, Małgorzata Wielgolińska – fortepian i prowadzenie.

Koncert odbędzie się w Sali Teatralnej (I piętro). Liczba miejsc ograniczona. Wstęp za okazaniem wejściówek, które można uzyskać w sekretariacie Klubu.

(K)

REKLAMA