Czwartek, 29 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -2 szczecin
REKLAMA

Spotkanie z kulturą. „Dwunastka” zaprasza na wystawę i spektakl

Data publikacji: 29 stycznia 2026 r. 06:34
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2026 r. 06:34
Spotkanie z kulturą. „Dwunastka” zaprasza na wystawę i spektakl
„Dwunastka” zaprasza na wystawę i spektakl.  

Na „Piątkowe spotkanie z kulturą w wojsku" zaprasza 30 stycznia Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie.

REKLAMA

O godz. 17.30  w „Galerii 12” (I piętro) rozpocznie się wernisaż wystawy malarskiej Elżbiety Korniak pt. "Zatrzymane na płótnie". Wystawę będzie można oglądać codziennie w godzinach pracy klubu. Przewidywany czas ekspozycji - dwa miesiące.

O godzinie 19 w Sali Teatralnej będzie można zobaczyć spektakl pt. "Jezioro", grany przez aktorów koła teatralnego "Stół". Wstęp wolny.

(K)
 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA