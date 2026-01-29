Spotkanie z kulturą. „Dwunastka” zaprasza na wystawę i spektakl

Na „Piątkowe spotkanie z kulturą w wojsku" zaprasza 30 stycznia Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie.



O godz. 17.30 w „Galerii 12” (I piętro) rozpocznie się wernisaż wystawy malarskiej Elżbiety Korniak pt. "Zatrzymane na płótnie". Wystawę będzie można oglądać codziennie w godzinach pracy klubu. Przewidywany czas ekspozycji - dwa miesiące.

O godzinie 19 w Sali Teatralnej będzie można zobaczyć spektakl pt. "Jezioro", grany przez aktorów koła teatralnego "Stół". Wstęp wolny.

